Der Rhein-Hunsrück-Kreis und die Kreissparkasse Rhein-Hunsrück (KSK) haben die neue Bürgerstiftung Rhein-Hunsrück gegründet und deren Start mit einem symbolischen Scheck über 250.000 Euro besiegelt.
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Eine neue Stiftung haben der Rhein-Hunsrück-Kreis und die Kreissparkasse Rhein-Hunsrück (KSK) ins Leben gerufen. „Bürgerstiftung Rhein-Hunsrück“ nennt sich das Ganze, mit dem Untertitel „Gutes bewirken – heute und morgen“. Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis können so Teil einer großen Stiftungsgemeinschaft werden.