Start mit 250.000 Euro Neue Bürgerstiftung Rhein-Hunsrück ins Leben gerufen Thomas Torkler 17.09.2026, 16:00 Uhr

i Mit 250.000 Euro startet die neue Bürgerstiftung Rhein-Hunsrück. Je zur Hälfte stammt das Geld aus der Sparkassenstiftung und von der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück (KSK). Der Vorstandsvorsitzende der KSK, Klaus Adams, und Landrat Volker Boch präsentieren den symbolischen Scheck zusammen mit dem Kuratorium und dem Vorstand der Bürgerstiftung. Thomas Torkler

Der Rhein-Hunsrück-Kreis und die Kreissparkasse Rhein-Hunsrück (KSK) haben die neue Bürgerstiftung Rhein-Hunsrück gegründet und deren Start mit einem symbolischen Scheck über 250.000 Euro besiegelt.

Eine neue Stiftung haben der Rhein-Hunsrück-Kreis und die Kreissparkasse Rhein-Hunsrück (KSK) ins Leben gerufen. „Bürgerstiftung Rhein-Hunsrück“ nennt sich das Ganze, mit dem Untertitel „Gutes bewirken – heute und morgen“. Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis können so Teil einer großen Stiftungsgemeinschaft werden.







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