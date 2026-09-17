Start mit 250.000 Euro
Neue Bürgerstiftung Rhein-Hunsrück ins Leben gerufen
Mit 250.000 Euro startet die neue Bürgerstiftung Rhein-Hunsrück. Je zur Hälfte stammt das Geld aus der Sparkassenstiftung und vo
Mit 250.000 Euro startet die neue Bürgerstiftung Rhein-Hunsrück. Je zur Hälfte stammt das Geld aus der Sparkassenstiftung und von der Kreissparkasse Rhein-Hunsrück (KSK). Der Vorstandsvorsitzende der KSK, Klaus Adams, und Landrat Volker Boch präsentieren den symbolischen Scheck zusammen mit dem Kuratorium und dem Vorstand der Bürgerstiftung.
Thomas Torkler

Der Rhein-Hunsrück-Kreis und die Kreissparkasse Rhein-Hunsrück (KSK) haben die neue Bürgerstiftung Rhein-Hunsrück gegründet und deren Start mit einem symbolischen Scheck über 250.000 Euro besiegelt.

Lesezeit 3 Minuten
Eine neue Stiftung haben der Rhein-Hunsrück-Kreis und die Kreissparkasse Rhein-Hunsrück (KSK) ins Leben gerufen. „Bürgerstiftung Rhein-Hunsrück“ nennt sich das Ganze, mit dem Untertitel „Gutes bewirken – heute und morgen“. Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis können so Teil einer großen Stiftungsgemeinschaft werden.
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