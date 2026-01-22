Beispiel für gelebte Inklusion
Neue Annahmestelle für Elektroteile in Simmern eröffnet
Werkstattleiter Eike Ulitzsch war es vorbehalten, die neue Annahmestelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte in Simmern offiziell zu eröffnen.
Andreas Nitsch

Seit Anfang des Jahres können Bürger ihre Elektroaltteile in der Rhein-Mosel-Werkstatt in Simmern abgeben. Bei der offiziellen Eröffnungsfeier wurde deutlich, wie durch kommunale Partnerschaften Inklusion gemeinsam umgesetzt werden kann.

Eike Ulitzsch zieht vor drei großen Metallcontainern einen Stecker aus einem kurzen Stromkabel. Mit dieser Aktion soll allerdings das Gegenteil symbolisiert werden. Der Werkstattleiter in der Rhein-Mosel-Werkstatt (RMW) in Simmern eröffnete offiziell die neue Annahmestelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte in Simmern.

