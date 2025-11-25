Neubau des Aqua Fit: Folgekosten für Hallenbad unklar

Cabrio-Dach, Außenterrasse und viele weitere Details der Planung für den Abriss und Neubau des Hallenbads Aqua Fit in Kastellaun stehen fest. Wie sich die Veränderungen auf die Betriebskosten auswirken aber noch nicht. Wie geht es mit dem Bad weiter?
„Wir wollen das neue Hallenbad“ war das einhellige Votum des Verbandsgemeinderates Kastellaun in seiner jüngsten Sitzung im Gemeindehaus in Bell. Wann das Millionenprojekt Wirklichkeit wird, steht noch in den Sternen. Die Planung steht, aber bei der Finanzierung sind viele Fragen unbeantwortet.