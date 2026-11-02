Eltern bangen um Zukunft
Neubau der Stadt-Kita Kastellaun ist vom Tisch
Um die Zukunft der Stadt-Kita Kastellaun geht es in der nächsten Stadtratsitzung am Mittwoch, 4. November.
Um die Zukunft der Stadt-Kita Kastellaun geht es in der nächsten Stadtratsitzung am Mittwoch, 4. November.
Dupuis Werner. Werner Dupuis

Die Hoffnung auf ein neues Gebäude ist geplatzt – und für die Familien kommt es noch viel schlimmer: Die Stadt-Kita Kastellaun könnte schon im Sommer 2027 schließen. Eltern fordern in einer Petition eine alternative Lösung.

Lesezeit 4 Minuten
Seit Jahren warten die Kinder der Stadt-Kita Kastellaun darauf, endlich aus ihren Containern in ein neues Gebäude umziehen zu können. Eigentlich sollte der Kitaneubau bereits im Sommer 2025 eingeweiht werden. Statt der erhofften neuen Räume steht für die Familien nun plötzlich eine ganz andere Frage im Raum: Wie lange gibt es die Stadt-Kita überhaupt noch?
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