Alzheimer-Monat September
Netzwerk Demenz Kastellaun berät und unterstützt
Betroffene und Angehörige von Demenzerkrankten sind oft überfordert oder fühlen sich hilflos. Unterstützung bietet das „Netzwerk
Betroffene und Angehörige von Demenzerkrankten sind oft überfordert oder fühlen sich hilflos. Unterstützung bietet das „Netzwerk Demenz“ in Kastellaun.
Christoph Soeder/dpa. picture alliance/dpa

Was tun, wenn ein geliebter Mensch zunehmend vergisst? Eine Demenzerkrankung stellt Betroffene und Angehörige oft vor große Herausforderungen. Hilfe bietet das Netzwerk Demenz Kastellaun mit seinen zahlreichen Angeboten. 

Lesezeit 3 Minuten
Diagnose Demenz – für viele Erkrankte und ihre Angehörigen im ersten Moment ein großer Schock. Überforderung und Hilflosigkeit machen sich oft breit. Helfen kann der Gedanke, dass man in so einer Situation nicht allein ist. Unterstützung erfahren Betroffene zum Beispiel durch das Netzwerk Demenz Kastellaun.
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