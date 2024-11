Gegen Hass und Hetze „Nein zu Hatespeech“-Kampagne begeistert Grundschüler 28.11.2024, 10:42 Uhr

i "Nein zu Hatespeech" - das ist die Botschaft, die die Medienscouts der beiden Schulen vermitteln wollen. Werner Dupuis

Mit beeindruckenden Veranstaltungen an vier Grundschulen haben die Medienscouts der Friedrich-Karl-Ströher-Realschule plus Simmern und der Puricelli-Realschule plus Rheinböllen ihre Kampagne „Nein zu Hatespeech“ beendet. Beendet? Wer weiß ...

Rapper Rico Montero steht in der Rottmann-Grundschule am Eingang der Turnhalle und klatscht jeden Schüler, der hereinkommt, ab. Die Mädchen und Jungen sind vom ersten Moment an begeistert. Die Dritt- und Viertklässler sind gespannt – gespannt auf das, was sie erwartet.

