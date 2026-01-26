Programm 2026 vorgestellt Naturpark Soonwald-Nahe hält manchen Schatz verborgen Werner Dupuis 26.01.2026, 10:00 Uhr

i Heike Krafft ist für den Trägerverein für die Kooperation zwischen den vier zertifizierten Partnerschulen und dem Naturpark verantwortlich. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Geführte Wanderungen, schlafen unterm Sternenzelt oder in die geheime Welt der Pilze eintauchen – das Programm des Naturparks Sonnwald-Nahe im Jahr 2026 hat für jeden Geschmack das passende Angebot. Auch für die Kleinsten ist was dabei.

In einer bunten, abwechslungs- und mit 75 Seiten auch recht umfangreichen Broschüre steht das Jahresprogramm des Naturparks Soonwald-Nahe, das am Freitag im Tierpark in Rheinböllen der Öffentlichkeit präsentiert wurde.Gemeinsam mit dem Naturpark Soonwald-Nahe haben seine Partner – das sind Kultur- und Weinbotschafter, Natur- und Landschaftsführer, und Landesforsten mit seinen Forstämtern Soonwald, Simmern und Bad Sobernheim – ein dickes Paket ...







