Geführte Wanderungen, schlafen unterm Sternenzelt oder in die geheime Welt der Pilze eintauchen – das Programm des Naturparks Sonnwald-Nahe im Jahr 2026 hat für jeden Geschmack das passende Angebot. Auch für die Kleinsten ist was dabei.
In einer bunten, abwechslungs- und mit 75 Seiten auch recht umfangreichen Broschüre steht das Jahresprogramm des Naturparks Soonwald-Nahe, das am Freitag im Tierpark in Rheinböllen der Öffentlichkeit präsentiert wurde.Gemeinsam mit dem Naturpark Soonwald-Nahe haben seine Partner – das sind Kultur- und Weinbotschafter, Natur- und Landschaftsführer, und Landesforsten mit seinen Forstämtern Soonwald, Simmern und Bad Sobernheim – ein dickes Paket ...