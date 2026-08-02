Zwar ist die Nature One auf der Raketenbasis Pydna, aber die benachbarte Stadt Kastellaun profitiert von den Zehntausenden Festivalbesuchern, die hier einkaufen und tagsüber ihre Freizeit verbringen. Ein Blick in die Stadt am Samstag des Festivals.
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Während auf der Raketenbasis Pydna bis in die Morgenstunden gefeiert wurde, spielte sich in Kastellaun auch in diesem Jahr eine ganz eigene Festivalgeschichte ab. Die Innenstadt verwandelte sich für ein Wochenende in eine entspannte Begegnungszone zwischen Einheimischen und Zehntausenden Gästen aus ganz Deutschland und Europa.