Kastellaun im Ausnahmezustand
Nature One: Wenn die Raver in die Kleinstadt kommen
Immer wieder entstanden spontane Schaumpartys, und nicht selten wurde der Brunnen mit viel Humor zum improvisierten Taufbecken e
Immer wieder entstanden spontane Schaumpartys, und nicht selten wurde der Brunnen mit viel Humor zum improvisierten Taufbecken erklärt – inklusive augenzwinkernder Zeremonien und jeder Menge Gelächter.
Marc Schenten

Zwar ist die Nature One auf der Raketenbasis Pydna, aber die benachbarte Stadt Kastellaun profitiert von den Zehntausenden Festivalbesuchern, die hier einkaufen und tagsüber ihre Freizeit verbringen. Ein Blick in die Stadt am Samstag des Festivals.

Lesezeit 3 Minuten
Während auf der Raketenbasis Pydna bis in die Morgenstunden gefeiert wurde, spielte sich in Kastellaun auch in diesem Jahr eine ganz eigene Festivalgeschichte ab. Die Innenstadt verwandelte sich für ein Wochenende in eine entspannte Begegnungszone zwischen Einheimischen und Zehntausenden Gästen aus ganz Deutschland und Europa.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungNature One
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren