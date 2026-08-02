Kastellaun im Ausnahmezustand Nature One: Wenn die Raver in die Kleinstadt kommen Marc Schenten 02.08.2026, 16:00 Uhr

i Immer wieder entstanden spontane Schaumpartys, und nicht selten wurde der Brunnen mit viel Humor zum improvisierten Taufbecken erklärt – inklusive augenzwinkernder Zeremonien und jeder Menge Gelächter. Marc Schenten

Zwar ist die Nature One auf der Raketenbasis Pydna, aber die benachbarte Stadt Kastellaun profitiert von den Zehntausenden Festivalbesuchern, die hier einkaufen und tagsüber ihre Freizeit verbringen. Ein Blick in die Stadt am Samstag des Festivals.

Während auf der Raketenbasis Pydna bis in die Morgenstunden gefeiert wurde, spielte sich in Kastellaun auch in diesem Jahr eine ganz eigene Festivalgeschichte ab. Die Innenstadt verwandelte sich für ein Wochenende in eine entspannte Begegnungszone zwischen Einheimischen und Zehntausenden Gästen aus ganz Deutschland und Europa.







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