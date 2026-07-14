Vereinzelte Beschwerden aus der Nachbarschaft, neue Auflagen der Behörden: Das Thema Lärm spielt beim Techno-Festival Nature One eine große Rolle. Der Veranstalter kündigt für die nächste Auflage Verbesserungen an.
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Der größte Feind von „gut gemacht“ ist „gut gemeint“. Diese Erfahrung musste das Techno-Festival Nature One im vergangenen Jahr machen, wie Oliver Vordemvenne, CEO beim Veranstalter I-Motion, im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt. Trotz bester Absichten sei den Festival-Machern ausgerechnet beim Lärmschutz ein Fehler unterlaufen.