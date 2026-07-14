Festivalsommer Rhein-Hunsrück Nature One: Was der Veranstalter zum Lärmschutz sagt Hilko Röttgers 14.07.2026, 10:00 Uhr

i Bei der Nature One wird es laut im Hunsrück. Jetzt arbeiten die Veranstalter mit einem Lärmschutzkonzept. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Vereinzelte Beschwerden aus der Nachbarschaft, neue Auflagen der Behörden: Das Thema Lärm spielt beim Techno-Festival Nature One eine große Rolle. Der Veranstalter kündigt für die nächste Auflage Verbesserungen an.

Der größte Feind von „gut gemacht“ ist „gut gemeint“. Diese Erfahrung musste das Techno-Festival Nature One im vergangenen Jahr machen, wie Oliver Vordemvenne, CEO beim Veranstalter I-Motion, im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt. Trotz bester Absichten sei den Festival-Machern ausgerechnet beim Lärmschutz ein Fehler unterlaufen.







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