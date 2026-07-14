Festivalsommer Rhein-Hunsrück
Nature One: Was der Veranstalter zum Lärmschutz sagt
Bei der Nature One wird es laut im Hunsrück. Jetzt arbeiten die Veranstalter mit einem Lärmschutzkonzept.
Bei der Nature One wird es laut im Hunsrück. Jetzt arbeiten die Veranstalter mit einem Lärmschutzkonzept.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Vereinzelte Beschwerden aus der Nachbarschaft, neue Auflagen der Behörden: Das Thema Lärm spielt beim Techno-Festival Nature One eine große Rolle. Der Veranstalter kündigt für die nächste Auflage Verbesserungen an.

Lesezeit 2 Minuten
Der größte Feind von „gut gemacht“ ist „gut gemeint“. Diese Erfahrung musste das Techno-Festival Nature One im vergangenen Jahr machen, wie Oliver Vordemvenne, CEO beim Veranstalter I-Motion, im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt. Trotz bester Absichten sei den Festival-Machern ausgerechnet beim Lärmschutz ein Fehler unterlaufen.
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