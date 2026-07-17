Festivalsommer Rhein-Hunsrück
Nature One: Jetzt kommt das erste Team aufs Gelände
So soll es in knapp zwei Wochen bei der Nature One wieder aussehen. An diesem Freitag kommt das erste Team aufs Gelände.
So soll es in knapp zwei Wochen bei der Nature One wieder aussehen. An diesem Freitag kommt das erste Team aufs Gelände.
Kevin Ruehle

Der Countdown für die Nature One läuft: Nach monatelanger Vorbereitung beginnen nun die Arbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun. Dort wird vieles wieder so sein wie immer. Besser werden soll es bei den Toiletten.

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Knapp zwei Wochen vor dem Beginn des Techno-Festivals Nature One fangen an diesem Freitag, 17. Juli, auch die Arbeiten auf dem Areal der ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun an. „Jetzt kommt das erste Team aufs Gelände“, berichtet Oliver Vordemvenne, CEO beim Veranstalter I-Motion.
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