Festivalsommer Rhein-Hunsrück
Nature One: Diese Auswirkungen hat das Techno-Festival
Wenn auf der Pydna bei Kastellaun die Nature One gefeiert wird, hat das Auswirkungen weit über das Festivalgelände hinaus.
Wenn auf der Pydna bei Kastellaun die Nature One gefeiert wird, hat das Auswirkungen weit über das Festivalgelände hinaus.
Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Wenn rund 60.000 Menschen auf der Nature One feiern, dann gehen die Auswirkungen weit über das Festivalgelände hinaus. Alles, was man über Straßensperrungen und Umleitungen, das Parken und den ÖPNV sowie über Drohnen und Lärm wissen muss.

Lesezeit 3 Minuten
In einer Woche geht es los: Am 30. Juli verwandelt sich die ehemalige Raketenbasis Pydna bei Kastellaun zum Schauplatz eines der größten Techno-Festivals in Deutschland. Rund 60.000 Besucher werden dort bei der Nature One feiern, tanzen und die Nacht zum Tag machen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungNature One
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren