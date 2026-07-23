Wenn rund 60.000 Menschen auf der Nature One feiern, dann gehen die Auswirkungen weit über das Festivalgelände hinaus. Alles, was man über Straßensperrungen und Umleitungen, das Parken und den ÖPNV sowie über Drohnen und Lärm wissen muss.
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In einer Woche geht es los: Am 30. Juli verwandelt sich die ehemalige Raketenbasis Pydna bei Kastellaun zum Schauplatz eines der größten Techno-Festivals in Deutschland. Rund 60.000 Besucher werden dort bei der Nature One feiern, tanzen und die Nacht zum Tag machen.