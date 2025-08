Zehntausende Techno-Fans, dröhnende Beats auf der Pydna – und Kastellaun mittendrin: Die 30. Ausgabe der Nature One verlief friedlich, organisiert und überraschend staufrei. Stadtbild und Alltag der kleinen Stadt im Hunsrück passten sich einmal mehr dem Rhythmus der Raver aus ganz Europa an – zur Freude vieler Anwohner und örtlicher Gastronomen, die von den Gästen profitieren. Was längst Tradition ist, fühlt sich für vier Tage im Jahr dennoch immer wieder neu an.

Keine hupenden Kolonnen im Stadtgebiet

Schon ab Dienstag reisten die ersten Festivalbesucher an – beladen mit Zelten, Pavillons, Stromaggregaten und viel Vorfreude. Auf den umliegenden Feldern der alten Raketenbasis Pydna wuchsen bunte Zeltlager, verstärkte Bässe waberten über die Hügel. Doch was in der Vergangenheit regelmäßig für Staus und überfüllte Straßen sorgte, lief in diesem Jahr erstaunlich reibungslos. Kein Stau auf der B327, keine hupenden Kolonnen im Stadtgebiet. Sehr zur Freude der Anwohner.

Polizei und Veranstalter sprachen in diesem Jahr unisono von einem „ungewöhnlich entspannten Ablauf“. Offenbar zahlte sich die enge Abstimmung aller Beteiligten im Vorfeld aus: Shuttlebusse pendelten im Minutentakt zwischen Bahnhof, Innenstadt und Raketenbasis, der Verkehr floss ruhig. An den Kontrollpunkten herrschte gute Stimmung, die Besucher zeigten wie immer Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen rund um das riesige Technospektakel. „Wir hatten fast das Gefühl, es wäre gar kein Festival“, sagt ein Anwohner der Kastellauner Bahnhofstraße gegenüber unserer Zeitung und fügt hinzu: „Aber nur, bis wir den Bass gehört haben.“

Supermärkte im Festivalmodus: Musik zwischen Kühlregal und Wursttheke

Die lokalen Supermärkte hatten sich wie jedes Jahr gut vorbereitet – mit angepasstem Sortiment, längeren Öffnungszeiten und passender Musik. Wasser, Energydrinks, Dosenbier, Chips und Einweggrills dominierten die Regale. Die Nachfrage war wie immer zur Nature One hoch, doch das Personal blieb entspannt. In manchen Filialen lief durchgängig elektronische Musik aus den Lautsprechern. Für die Händler ist das Festival ein fest eingeplanter Umsatzfaktor. Die Reaktionen der Besucher? Freundlich, entspannt, gut organisiert.

Am Edeka in Kastellaun konnte man den Einkauf mit einem Aperol abrunden marc.schenten Warten auf den Shuttlebus marc.schenten Raver in Kastellaun marc.schenten Der Technobus auf dem Marktplatz fing den einen oder anderen Passanten ein. Marc Schenten. marc.schenten Das Verkehrschaos blieb aus marc.schenten Nature One 2025 marc.schenten Technoworkout im Schwimmbad, das bringt den Kreislauf in Schwung marc.schenten Die Supermärkte waren gut gefüllt marc.schenten Merchandise auf dem Marktplatz marc.schenten Die örtlichen Gastronomen freuten sich über die hungrigen Festivalbesucher marc.schenten 1 / 10

Auch das Stadtbild wandelte sich für vier Tage sichtbar: Ein Technobus parkte auf dem Marktplatz, beschallte Passanten mit House-Beats und lockte neugierige Passanten an. Der Bus war Teil eines offiziellen Programms, das Festivalfeeling von der Pydna auch in die benachbarte Stadt bringen sollte.

Im Schwimmbad organisierte das Personal ein öffentliches Technoworkout – mit Musik und überraschend viel Teilnahme. Die Anwohner zeigten sich wie immer tolerant. Die Gastronomie jedenfalls freute sich: Pizzerien, Imbisse und Cafés meldeten volle Tische, und zwar am ganzen Wochenende.

Wetter durchwachsen – aber besser als erwartet

Die Prognosen hatten nichts Gutes verheißen – doch das Wetter blieb stabiler als gedacht. Zwar gab es am Freitag und Samstag kurze Schauer, doch insgesamt blieb das Festival weitgehend trocken. Die Sonne zeigte sich öfter als vorher erwartet, der Boden auf und rum um das Festivalgelände blieb weitgehend fest. Es hätte schlimmer kommen können. Die Abende waren kühl, aber nicht unangenehm.

Der Rausch weicht der Ruhe

Mit dem Samstagabend endete die Nature One 2025 – friedlich, geordnet und mit positiven Rückmeldungen aller Beteiligten. Die letzten Basswellen verklangen am Sonntagmorgen, kurz darauf begannen schon die ersten Aufräumarbeiten. Die letzten Camper werden wohl am Montag die Heimreise antreten.

Was bleibt, ist die Vorfreude aufs nächste Jahr. Und der stille Beweis, dass ein kleines Städtchen und ein Mega-Festival nicht nur koexistieren – sondern sich gegenseitig bereichern können. Die Nature One und Kastellaun, das passt einfach.