Noch zwei Wochen waren es bis zur Nature One, da standen schon erste Container, Zeltgestänge und Toiletten rund um die Pydna bei Kastellaun. Am Ortsrand von Hasselbach bauten Helfer kilometerlange Zäune auf oder vermaßen Campingplätze, um im Anschluss die Rettungswege auf den Flächen einzuzeichnen. Der Aufwand im Vorfeld der Nature One ist enorm – und eine logistische Meisterleistung. Wenn die ersten Camper eintrudeln, steht (fast) alles, und die unbeschwerte Party kann losgehen.

i Die Campingflächen werden alle vermessen, damit im Anschluss die Rettungswege eingezeichnet werden können. Charlotte Krämer-Schick

„Der ganze Aufbau ist wirklich eine Herausforderung, denn da ist ja ,nur’ grüne Wiese“, sagt Oliver Vordemvenne vom Veranstalter I-Motion. Und am Ende muss eine Infrastruktur für circa 75.000 Besucher stehen, macht er deutlich. In Sachen Strom greift der Veranstalter vor allem auf Generatoren zurück, 150 Lichtmasten sorgen für ausreichend Beleuchtung auf dem gesamten Gelände. Das Wasser hingegen kommt aus fest installierten Leitungen, die das ganze Jahr über liegen. „Die dienen aber nur der Grundversorgung“, sagt Vordemvenne. Heißt: Wasser für „richtige“, also komfortablere Toiletten mit Wasserspülung ist nicht genug da. So sind mehr als 1000 Mobiltoiletten auf dem Gelände verteilt.

„Wenn größere Gruppen anreisen, können die ihre eigene Mobiltoilette mieten“, sagt er. Das verringere die Hemmschwelle, und die Gruppe hat ein Auge darauf, dass die Toilette sauber bleibt. „Das Angebot wird rege genutzt“, sagt der Veranstalter. An einer Station werde es in diesem Jahr aber doch wassergespülte Toiletten geben, berichtet er. Diese funktionierten dann mit Wassertanks. „Wir wollen schauen, wie das funktioniert, aber der Aufwand ist wirklich exorbitant“, sagt Vordemvenne.

i Mittlerweile sind die Hauptwege geschottert und verdichtet, nachdem im vergangenen Jahr einige aufgrund der Nässe nicht mehr genutzt werden konnten. Charlotte Krämer-Schick

Über mehrere Kilometer werden Zäune gestellt, hinzu kommt das Material für Bühnen, die Sound- und Lichtanlagen, Großzelte, Kühlschränke und Müllmulden – deutlich mehr als 100 40-Tonner sind da nötig, um all das zur Pydna zu bringen. „Mit Vorarbeiten wie Instandhaltungs- oder Reparaturarbeiten fangen wir schon recht früh im Jahr an, mit Maus und Mann vor Ort sind wir immer ungefähr ab dem Montag in der Woche vor der Festivalwoche“, sagt Vordemvenne.

Nachdem der Veranstalter im vergangenen Jahr die Anreise für die Camper am Freitagmorgen stoppen musste, weil die Böden zu nass waren, hat I-Motion in diesem Jahr Vorkehrungen getroffen. „2024 haben wir rund 40 Prozent der insgesamt 100 Hektar großen Campingfläche verloren“, sagt Vordemvenne. In diesem Jahr wurde die Fläche daher auf 140 Hektar aufgestockt und mit einem Ampelsystem kategorisiert. Während die grünen Flächen bei jedem Wetter nutzbar sind und die roten sich schon bei wenig Regen in eine Sumpflandschaft verwandeln, wird auf den gelben Flächen je nach Regenmenge entschieden, ob sie nutzbar sind. „So sind wir weitaus flexibler“, sagt er. Zudem wurden im Vorfeld alle Hauptwege geschottert und verdichtet. „Das Wegenetz ist also in einem guten Zustand“, sagt Vordemvenne. Und einer unbeschwerten Nature One steht nichts mehr im Wege.