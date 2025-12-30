Nature, Lott, Filmfest und Märkte locken Besucher an

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück: Im dritten Quartal spielte das Amüsement eine wichtige Rolle im Rhein-Hunsrück-Kreis – etwa bei Nature One, Zwiebel- oder Beller Markt.
Dass die Rhein-Hunsrücker gern feiern und sich zum „majen“ treffen, daran hat sich auch im ablaufenden Jahr nichts geändert. Ein herausragendes Großereignis ist alljährlich die Nature One auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun. In 2025 feierte das Technofestival seinen 30.