Jahresrückblick 2025 Nature, Lott, Filmfest und Märkte locken Besucher an Charlotte Krämer-Schick 30.12.2025, 15:00 Uhr

i Wiedersehen in Simmern zur Eröffnung der Heimat Europa Filmfestspiele: Regisseur Edgar Reitz (rechts) und sein Leibniz-Darsteller Edgar Selge. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Das Jahr 2025 prägten zahlreiche Ereignisse. In unserem Jahresrückblick schauen wir auf die wichtigsten zurück: Im dritten Quartal spielte das Amüsement eine wichtige Rolle im Rhein-Hunsrück-Kreis – etwa bei Nature One, Zwiebel- oder Beller Markt.

Dass die Rhein-Hunsrücker gern feiern und sich zum „majen“ treffen, daran hat sich auch im ablaufenden Jahr nichts geändert. Ein herausragendes Großereignis ist alljährlich die Nature One auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun. In 2025 feierte das Technofestival seinen 30.







