Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Nature: Kein Feuerwerk, auch kein Problem
Ein Bild, das es in diesem Jahr nicht gibt: Ein Feuerwerk erleuchtet das Technofestival Nature One auf der ehemaligen US-Raketen
Ein Bild, das es in diesem Jahr nicht gibt: Ein Feuerwerk erleuchtet das Technofestival Nature One auf der ehemaligen US-Raketenbasis Pydna im Hunsrück im August 2024.
Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Immer wieder Anfang August ist die Zeit, in Erinnerungen an den Nature-One-Besuch zu schwelgen, findet unser Autor. Damals gab es etwas, das es in der diesjährigen Ausgabe nicht gab: Feuerwerk.

Lesezeit 1 Minute
Von meinem bislang einzigen Besuch bei der Nature One 2013 sind mir viele Dinge im Gedächtnis geblieben, andere Erinnerungen verwischen langsam. Aber an ein paar Sätze der DJs auf der Bühne kann ich mich noch sehr gut erinnern. So zum Beispiel, als die Brachialen Musikgestalter (oder kurz: „BMG“) um 5 Uhr am Nature-One-Samstag pünktlich mit der aufgehenden Sonne ihren Auftritt begannen.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungNature One
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren