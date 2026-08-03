Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Nature: Kein Feuerwerk, auch kein Problem Daniel Rühle 03.08.2026, 07:30 Uhr

i Ein Bild, das es in diesem Jahr nicht gibt: Ein Feuerwerk erleuchtet das Technofestival Nature One auf der ehemaligen US-Raketenbasis Pydna im Hunsrück im August 2024. Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Immer wieder Anfang August ist die Zeit, in Erinnerungen an den Nature-One-Besuch zu schwelgen, findet unser Autor. Damals gab es etwas, das es in der diesjährigen Ausgabe nicht gab: Feuerwerk.

Von meinem bislang einzigen Besuch bei der Nature One 2013 sind mir viele Dinge im Gedächtnis geblieben, andere Erinnerungen verwischen langsam. Aber an ein paar Sätze der DJs auf der Bühne kann ich mich noch sehr gut erinnern. So zum Beispiel, als die Brachialen Musikgestalter (oder kurz: „BMG“) um 5 Uhr am Nature-One-Samstag pünktlich mit der aufgehenden Sonne ihren Auftritt begannen.







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