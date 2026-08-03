Immer wieder Anfang August ist die Zeit, in Erinnerungen an den Nature-One-Besuch zu schwelgen, findet unser Autor. Damals gab es etwas, das es in der diesjährigen Ausgabe nicht gab: Feuerwerk.
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Von meinem bislang einzigen Besuch bei der Nature One 2013 sind mir viele Dinge im Gedächtnis geblieben, andere Erinnerungen verwischen langsam. Aber an ein paar Sätze der DJs auf der Bühne kann ich mich noch sehr gut erinnern. So zum Beispiel, als die Brachialen Musikgestalter (oder kurz: „BMG“) um 5 Uhr am Nature-One-Samstag pünktlich mit der aufgehenden Sonne ihren Auftritt begannen.