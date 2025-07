Natur ist geheimnisvoll – in Niederburg wie in Sohren

Die Natur, sie ist ein wunderlich Ding. Kein Wunder also, dass wir sie immer wieder gern zum Thema machen. Dabei lüftet sich manch Geheimnis. Es zeigt sich aber auch, dass sie ganz schön gnadenlos sein kann.

Erstickungsgefahr

Reißt der gefiederte Nachwuchs in seinem Nest das Maul auf, kriegt er in der Regel etwas Leckeres hineingesteckt. Anders ist das bei uns Menschen, vor allem dann, wenn wir das Maul zu weit aufreißen. Da können wir es auch mal gestopft kriegen. Leider passiert das aber wohl auch in der Natur, wie unsere Leserin Ursula Mähringer aus Sohren feststellen musste. Auch sie hat ein Spatzennest im Garten, genauer gesagt unterm Dach an ihrer Terrasse, berichtet sie. Und da lag denn auch ein totes Junges – im Maul eine dicke Schmetterlingsraupe. Die war offenbar zu groß für den noch sehr jungen Piepmatz. Mähringer schreibt: „Was wir von der Natur lernen können: das Maul nie zu weit aufreißen, es mit der Mutter- oder Vaterliebe nicht übertreiben.“

Mähringer hat das arme Kerlchen auch im Bild festgehalten. Diesen Anblick ersparen wir Ihnen aber lieber. Am Ende aber sagt sie richtig: „Die Natur kann ganz schön grausam sein.“ Wie wahr. Schön und grausam – und geheimnisvoll, wie der nächste Fall zeigt.

Verwechslungsgefahr

„Da steh’ ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor!“ Sie merken, ich habe es gern mit Goethe zu tun. Aber dieser Ausspruch von Doktor Faustus passt sehr gut zu einem Foto, das wir vor Wochenfrist an dieser Stelle veröffentlicht hatten. Zu sehen: ein Käfer, bei dem nicht ganz klar war, um welche Art es sich dabei handelt. Dankenswerterweise klärte uns Christa Kochhan aus Buch wenig später auf: „Das ist wahrscheinlich ein Zwerghirschkäfer, auch Balkenschröter genannt. Er wird oft verwechselt mit Hirschkäferweibchen.“ Nun aber hat sich auch Claus Tillmannaus Klosterkumbd zu Wort gemeldet. „Bei dem abgebildeten Käfer handelt es sich wohl um einen weiblichen Hirschkäfer. Sehr ähnlich – etwas kleiner – ist der Balkenschröter (Zwerghirschkäfer)“, schreibt er. Da fragen wir uns natürlich: Ja, was denn nun? Immerhin konnten wir die Art schon eingrenzen.

i Unser Leser Reinhold Rüdesheim bekam einen Russischen Bären - auch Spanische Flagge genannt - vor die Linse. Nur: Worauf sitzt er? Reinhold Rüdesheim

Noch ein Rätsel?

Die Natur steht auch bei unserem nächsten Beitrag im Mittelpunkt. Reinhold Rüdesheimaus Niederburg hat uns ein interessantes Foto übermittelt. Aufgenommen wurde es, wie er schreibt, in einem Rheinseitental. „Der Bach (bei uns sagt man eigentlich ,die’ Bach) ist die Niederbach beziehungsweise im Volksmund auch Bubach oder Mielebach genannt. Der Niederbach entspringt an der A61 bei Birkheim, läuft weiter durch die Niederburger Flur und mündet in Oberwesel in den Rhein“, fügt Rüdesheim hinzu. Der Schmetterling werde Russischer Bär oder Spanische Flagge genannt. Und bei der Pflanze handele es sich um eine Bachminze. So ganz sicher ist sich Rüdesheim allerdings nicht. Denn er sagt auch: „Vielleicht wissen das ja auch die Leser beziehungsweise können es verbessern.“ Wartet da etwa schon das nächste Rätsel? Das wäre dann diesmal ein pflanzliches, denn mit dem Flattermann lag Rüdesheim definitiv richtig.