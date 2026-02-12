Karneval im Hunsrück Narren übernehmen zu Altweiber die Macht in Kastellaun Philipp Lauer 12.02.2026, 15:13 Uhr

i Die Castellauner Burgstadtweiber vom Verein Cabuna feiern ausgelassen Altweiberfastnacht. Zuerst beim Sturm auf das Rathaus in Kastellaun, später auf der Rucksatzsitzung in der Kulturscheune. Philipp Lauer

Weder anhaltende Schauer noch die Gegenwehr von Bürgermeister Christian Keimer konnten es verhindern: In der Verbandsgemeinde Kastellaun sind nun die Narren an der Macht. Mit einem Sturm auf das Rathaus startet der Straßenkarneval im Hunsrück.

Pünktlich um 11:11 Uhr ging am Schwerdonnerstag auf dem Markplatz in Kastellaun das „Trömmelche“. Hier hatte sich eine bunte und gut gelaunte Narrenschar versammelt, um den Start des Straßenkarnevals zu feiern. Der Nieselregen tat der Stimmung keinen Abbruch, und so stürmten die Narren aus Buch, Beltheim, Mastershausen und Leideneck gen Rathaus, angeführt natürlich von den Castellauner Burgstadtnarren, Cabuna.







