Karneval im Hunsrück
Närrischer Lindwurm begeistert in Rheinböllen
Die beiden Ellerner Köche haben ihre wohlschmeckenden Gerichte wohl in erster Linie sich selbst kredenzt.
Dieter Diether

26 Gruppen, darunter elf Motivwagen und viele Aktive aus der Region, machten den Rosenmontagszug zu einem farbenfrohen Höhepunkt der Karnevalstage. Musik, Kreativität und beste Stimmung sorgten entlang der Zugstrecke für echtes närrisches Flair.

Die Närrinnen und Narren rund um die Fastnachtshochburg Rheinböllen hatten so manches auszuhalten: Mit bangem Blick verfolgten die Karnevalisten das Schneegestöber am Sonntagabend .... um am Montagmittag zuzuschauen, wie pünktlich um 14.11 Uhr zu Beginn des Umzugs der Himmel seine Schleusen öffnete, um bei Zugteilnehmern und dem närrischen Volk an den Straßenrändern für feuchte Abkühlung zu sorgen.

