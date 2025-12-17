Windkraft bei Emmelshausen Nähe der Anlagen zur Waldkita bereitet weiterhin Sorge Charlotte Krämer-Schick 17.12.2025, 13:54 Uhr

i Die Firmen Boreas Energie und KS Energiesysteme stellten dem Stadtrat mögliche Standorte vor. KS hatte auch die Anlagen im Windpark „Hausbay-Bickenbach“ realisiert, damals baute die Firma das weltweit höchste Windrad mit einer Gesamthöhe von 230 m. Die nun geplanten Anlagen sind 286,5 m hoch. Archiv Werner Dupuis. Werner Dupuis

Gondershausen hat bereits für Windräder an der Gemarkungsgrenze zu Emmelshausen gestimmt. In der Stadt Emmelshausen hingegen steht die Entscheidung noch aus. Im Stadtrat stellten nun zwei Projektierer ihre Pläne vor.

Das Thema Windkraft dreht sich weiter – auch im Stadtrat Emmelshausen. Dort ging es allerdings nicht um die Änderung des Landeswindenergiegebietegesetzes, sondern um die sogenannte isolierte Positivplanung. In den kommenden Monaten muss sich die Stadt für oder gegen Windräder auf ihrer Gemarkung in Richtung Gondershausen entscheiden.







