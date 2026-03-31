„Hört ihr Leut“ Nachtwächtertreffen bringt Geschichte nach Gemünden Marc Schenten 31.03.2026, 15:00 Uhr

i Nach mehr als 22 Jahren im Dienst wurde der Gemündener Nachtwächter Hans-Peter Lindenbaum (links) beim Treffen der Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren in den "Nachtwächer-Ruhestand" verabschiedet. Marc Schenten

Hörner erklingen und historische Figuren strömen durch die Straßen: Beim Regionaltreffen der „Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren“ kamen in Gemünden zahlreiche Nachtwächter zusammen. Dabei gab es einen ganz besonderen Moment.

Gewandete Gestalten, Hörnerklang und ein Hauch von Mittelalter. Gemünden ist am vergangenen Wochenende zum Treffpunkt für eine ganz besondere Gemeinschaft geworden. Beim Regionaltreffen der „Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren – Region Süd“ kamen zahlreiche Vertreter dieser traditionsreichen Zunft zusammen.







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