Frontalzusammenstoß auf L162
Nach Unfall bei Woppenroth: Ursache weiter unklar
Auf der L 162 zwischen Rhaunen und Woppenroth kollidierten ein VW Polo und ein Linienbus frontal – der Pkw-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt.
Sebastian Schmitt

Nach dem schweren Unfall, der sich am 20. Februar auf der L162 bei Woppenroth ereignet hat, laufen die Ermittlungen zur Unfallursache weiter. 

Am 20. Februar ereignete sich auf der L162 ein schwerer Unfall zwischen Rhaunen und Woppenroth, bei dem ein VW Polo mit einem Linienbus frontal zusammenstieß. Wie konnte es dazu kommen? Diese Frage ist auch eine Woche nach dem Unfall weiter offen.Auf Nachfrage konnte Polizei am Donnerstag keine neuen Erkenntnisse zur Unfallursache mitteilen.

