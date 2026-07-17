Ohne Strom geht heutzutage fast nichts mehr. Das spürten kürzlich die Einwohner einiger Hunsrückgemeinden, nachdem ein Unwetter übers Land gezogen war. Wie man für einen Stromausfall gerüstet ist.
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Eine Unwetterfront ist am vergangenen Dienstag, 14. Juli, über Teile des Hunsrücks gezogen. In einigen Orten wie Dickenschied und Woppenroth fiel für einige Minuten der Strom aus. Und was ist, wenn es mal länger dauert? Dazu gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Tipps.