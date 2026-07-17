Unwetter in der VG Kirchberg
Nach Stromausfall im Hunsrück: Das raten die Fachleute
Eine Kerze sorgt für Licht, auch wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.
Eine Kerze sorgt für Licht, auch wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.
Jessica Lichetzki. picture alliance/dpa/Deutsche Presse-Agentur GmbH

Ohne Strom geht heutzutage fast nichts mehr. Das spürten kürzlich die Einwohner einiger Hunsrückgemeinden, nachdem ein Unwetter übers Land gezogen war. Wie man für einen Stromausfall gerüstet ist.

Lesezeit 1 Minute
Eine Unwetterfront ist am vergangenen Dienstag, 14. Juli, über Teile des Hunsrücks gezogen. In einigen Orten wie Dickenschied und Woppenroth fiel für einige Minuten der Strom aus. Und was ist, wenn es mal länger dauert? Dazu gibt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe Tipps.
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