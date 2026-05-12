40 Tonnen Pellets, versteckte Glutnester und Brandbekämpfung unter Atemschutz: Ein Schwelbrand an der Puricelli-Schule stellte die Feuerwehren vor große Herausforderungen. Den Brand bekamen sie unter Kontrolle, aber wie steht es heute um die Heizung?
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Ein Schwelbrand im Pelletlager der Puricelli-Schule in Rheinböllen hielt die Feuerwehrkräfte am Donnerstag, 23. April, stundenlang in Atem. 40 Tonnen Pellets mussten aus dem Bunker entfernt werden, um versteckte Glutnester zu löschen. Trotz des aufwendigen Einsatzes verlief er erfolgreich: Sowohl das Gebäude als auch die Heizungsanlage blieben unversehrt.