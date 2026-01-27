Raser mit 241 km/h auf der B50 Nach Raserfahrt: Audifahrer im Drogentest auffällig Annalena Bischoff 27.01.2026, 11:00 Uhr

Symbolbild: Ein Audiofahrer rast mit 241 km/h auf der B50 zwischen Sohren und Flughafen Hahn. Bei der anschließenden Polizeikontrolle stellen die Beamten einen möglichen Drogenkonsum fest.

Mit Höchsttempo über die B50: Ein Audifahrer reizt seinen Sportwagen aus. Bei der Kontrolle stellt die Polizei nicht nur einen extremen Tempoverstoß fest, sondern auch Hinweise auf Drogenkonsum.

Mit 241 Sachen auf der B50 unterwegs – selbst die Beamten der Polizeiinspektion Simmern staunen nicht schlecht. Bei einer regulären Verkehrskontrolle stoppten sie den Fahrer eines Audi RS 3 Sportback, der zwischen Sohren und dem Flughafen Hahn mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.







