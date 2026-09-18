Blutiger Nachbarschaftsstreit Nach Messerangriff: In Dillendorf geht die Angst um Martin Boldt 18.09.2026, 09:00 Uhr

i In Dillendorf geht nach einem Messerangriff Anfang September die Angst um. Martin Boldt

Eine Messerattacke Anfang September im beschaulichen Dillendorf lässt den Anwohnern derzeit keine Ruhe mehr. Unsere Zeitung hat im Ort mit Menschen gesprochen. Menschen, die in Angst leben.

Ein beschaulich gelegenes Dorf auf einer Hunsrückhöhe westlich von Kirchberg, zwei Ortsteile, rund 540 Einwohner: Das ist Dillendorf. Seit es im Zusammenhang mit einem Nachbarschaftsstreit Anfang des Monats zu einer Messerattacke auf einen Anwohner gekommen ist und die zuständige Staatsanwaltschaft sich gegen eine Untersuchungshaft für den Beschuldigten entschieden hat, herrscht jedoch Angst im Ort.







Artikel teilen

Artikel teilen