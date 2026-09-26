Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Nach langem Warten platzt der Arzttermin Daniel Rühle 26.09.2026, 07:30 Uhr

i Auf Arzttermine – vor allem bei Fachärzten – kann man als Kassenpatient lange warten. Und wenn man nach Monaten endlich auf dem Weg dahin ist, kann dennoch noch einiges schief gehen. Pia Bayer/dpa. picture alliance/dpa

Wie es um das Gesundheitssystem bestellt ist, musste unser Autor nun feststellen. Nach monatelangem Warten auf einen Facharzttermin wurde dieser wenige Stunden zuvor abgesagt. Wie es der Beelzebub will, versagte ausgerechnet dann das CT.

Wie ging nochmal das bekannte Lied von Udo Jürgens? „Mit 36 Jahren, da fangen die Arbeitsbesuche an“ – oder so ähnlich. Jedenfalls war ich wegen Routineuntersuchungen in diesem Jahr bedeutend öfter beim Arzt als in den 35 Jahren zuvor zusammengerechnet.







Artikel teilen

Artikel teilen