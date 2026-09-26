Wie es um das Gesundheitssystem bestellt ist, musste unser Autor nun feststellen. Nach monatelangem Warten auf einen Facharzttermin wurde dieser wenige Stunden zuvor abgesagt. Wie es der Beelzebub will, versagte ausgerechnet dann das CT.
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Wie ging nochmal das bekannte Lied von Udo Jürgens? „Mit 36 Jahren, da fangen die Arbeitsbesuche an“ – oder so ähnlich. Jedenfalls war ich wegen Routineuntersuchungen in diesem Jahr bedeutend öfter beim Arzt als in den 35 Jahren zuvor zusammengerechnet.