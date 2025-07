Im Hochhaus der Mittelrhein-Klinik Bad Salzig sind alle Schäden des verheerenden Brands im September 2023 beseitigt, es kann ab sofort wieder genutzt werden. Diese gute Nachricht übermittelt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) als Träger der Rehaklinik. Die Inbetriebnahme des Hochhauses sei „ein wichtiger Meilenstein für die Klinik und ein großer Schritt nach vorn“, sagt Pressesprecher Hans-Georg Arnold im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die letzten Arbeiten seien im Juli abgeschlossen worden und das Haus werde nun nach und nach wieder belegt. Damit stehen in der Mittelrhein-Klinik die 85 Betten im Haus und damit die volle Kapazität der Rehaklinik mit 195 Betten wieder zur Verfügung, um die hohe Nachfrage in der psychosomatischen Reha zu bedienen. Die Patientenzimmer seien modern ausgestattet, neuwertig seien auch Therapieräume und Büros. Die Arbeiten seien im Zeitplan geblieben.

i 85 Betten in modern ausgestatteten Patientenzimmern stehen ab sofort wieder im Hochhaus der Mittelrhein-Klinik zur Verfügung. Steffi Kirschthaler/ Deutsche Rentenversicherung

Das Gebäude aus den 1960er-Jahren mit seinen sieben Geschossen war 2023 gerade energetisch kernsaniert worden und hätte im Herbst des Jahres in Betrieb gehen sollen. An einem Sonntagabend, dem 24. September 2023, geriet es in Folge eines technischen Defekts in Brand. Wegen starker Rauchentwicklung waren die Feuerwehrleute der Region besonders gefordert – verletzt wurde niemand. Den Schaden bezifferte die DRV damals auf mehrere Millionen Euro. Diesen trage die Versicherung.

„Wir sind erleichtert, dass die Spuren des Brandes nun endgültig beseitigt sind und die Mittelrhein-Klinik weitere Patientinnen und Patienten aufnehmen kann. Denn der Bedarf für die psychosomatische Reha ist da. Unser Ziel bleibt es weiterhin, Standort, Klinik und Arbeitsplätze zu erhalten“, sagt Arnold und sendet damit ein positives Signal in die Region, an die Patienten und Mitarbeiter der Klinik. Zuletzt war im Frühjahr bekannt geworden, dass die DRV verschiedene Optionen für einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb der Klinik prüft, unter anderem auch einen Verkauf im laufenden Betrieb an einen anderen Träger.