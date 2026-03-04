Bei einem Brand in Kastellaun sind am Dienstag, 3. März, die Bewohner schwer und zwei Ersthelfer leicht verletzt worden. Wie ist der Stand am Mittwochabend?
Bei einem Wohnhausbrand in Kastellaun sind am Dienstagabend, 3. März, die beiden Bewohner schwer verletzt worden. Am Mittwochabend lagen der Polizeiinspektion Simmern keine neuen Erkenntnisse zu ihrem Gesundheitszustand vor. Die beiden Männer, die die Bewohner aus dem brennenden Haus gerettet hatten, zogen sich dabei Rauchgasvergiftungen zu, auch sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.