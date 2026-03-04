Ersthelfer verletzt Nach Brand in Kastellaun: Retter aus Klinik entlassen Philipp Lauer 04.03.2026, 17:58 Uhr

i Bei einem Wohnhausbrand in Kastellaun sind am Dienstagabend vier Menschen verletzt worden. Die beiden Bewohner schwer, zwei Helfer, die sie aus dem Haus retteten erlitten ebenfalls Rauchgasvergiftungen. Philipp Lauer

Bei einem Brand in Kastellaun sind am Dienstag, 3. März, die Bewohner schwer und zwei Ersthelfer leicht verletzt worden. Wie ist der Stand am Mittwochabend?

Bei einem Wohnhausbrand in Kastellaun sind am Dienstagabend, 3. März, die beiden Bewohner schwer verletzt worden. Am Mittwochabend lagen der Polizeiinspektion Simmern keine neuen Erkenntnisse zu ihrem Gesundheitszustand vor. Die beiden Männer, die die Bewohner aus dem brennenden Haus gerettet hatten, zogen sich dabei Rauchgasvergiftungen zu, auch sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.







