Kreative Ideen gefragt Nach Aus: Ist das Spectaculum doch noch zu retten? 25.10.2025, 13:00 Uhr

Nach 40 Jahren Spectaculum verkündete der Verein zur Erhaltung mittelalterlichen Brauchtums in Oberwesel im Juni das Aus der beliebten Veranstaltung. Nun aber stellt er die Frage: „Ist das Spectaculum doch noch zu retten?“

Schweren Herzens hatte der Verein zur Erhaltung mittelalterlichen Brauchtums in Oberwesel entschieden, das Spectaculum nicht mehr zu veranstalten. Doch nun keimt ein wenig Hoffnung auf, dass die über die Region hinaus beliebte Veranstaltung doch noch zu retten ist.







