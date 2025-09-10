Soll Simmern grüner werden? Oder soll die bald entstehende Lücke zwischen Oberstraße und Schinderhannesturm wieder bebaut werden? Die Entscheidung im Stadtrat fiel denkbar knapp aus.

Mehr grün zwischen Oberstraße und Schinderhannesturm, das ist der mehrheitliche Wunsch der Mitglieder des Stadtrats Simmern. Allerdings fiel die Entscheidung, das nach dem Abriss der Gebäude Oberstraße 12 bis 18 und Turmgasse 4 entstehende Areal nicht erneut zu bebauen, denkbar knapp aus. Während sich zehn Ratsmitglieder für die alleinige Begrünung aussprachen, stimmten neun gegen diesen Vorschlag. Ein Ratsmitglied enthielt sich.

„Ich fände es toll, wenn die Fläche eine Grünfläche wird.“

Stadtbürgermeister Andreas Nikolay

Was ist konkret geplant? Zunächst hat der Stadtrat den Grundsatzbeschluss gefasst, diese Fläche zu entsiegeln und im Anschluss zu begrünen. Zudem soll eine Art Begegnungsstätte entstehen. Wie diese genau aussehen soll, damit wird sich nun ein Planungsbüro beschäftigen. Einen ersten Entwurf hatte die Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann und Partner vor einigen Monaten vorgestellt, dabei handelt es sich aber nur um eine erste Idee.

Dass das Thema in der jüngsten Sitzung auf der Tagesordnung stand, hat zeitliche Gründe. Da die Stadt aus dem Förderprogramm „Lebendige Zentren“ ausscheiden wird, muss die Maßnahme bis 2026 komplett über die Bühne sein. Wird sie bis dahin nicht geplant, ausgeschrieben, umgesetzt und auch abgerechnet sein, kann es keine Förderung geben. Die Zeit drängt also. 70 Prozent der Maßnahme werden gefördert, die förderfähigen Kosten liegen bei 550.000 Euro. „Die Stadt scheidet aus dem Städtebauförderprogramm aus und hat im Anschluss an das Jahr 2026 den Schlussverwendungsnachweis der Gesamtmaßnahme dem Fördergeber vorzulegen“, heißt es in der Beschlussvorlage.

„Das ist eine Chance, ein Aufenthaltsgehaichnis zu schaffen.“

Hans Eckhard Gallo (FDP)

„Ich fände es toll, wenn die Fläche eine Grünfläche wird“, sagte Stadtbürgermeister Andreas Nikolay. Eine grüne Zone sei langfristig wertvoller als eine Bebauung der Fläche, pflichtete Daniela Lukas-von Nievenheim (Grüne) bei. „Die Städte werden immer heißer“, sagte sie, es werde immer wichtiger, Städte zu entsiegeln und zu begrünen. „Wir stellen uns einen Weg vor von der Oberstraße bis zum Schinderhannesturm und einen Platz für die Jugend“, sagte sie. Auch ein gastronomisches Angebot sei denkbar, etwa von der Räubar aus. „Es soll ein Platz mit Aufenthaltsqualität werden“, so der Wunsch der Grünen. Lukas-von Nievenheim schlug vor, dass sich die Stadt drei Angebote von Landschaftsplanern einholen und der Bauausschuss überlegen sollte, was die genauen Wünsche an die Gestaltung sind. Auch weitere Förderungen seitens des Bundes seien möglich.

„Wenn wir keine Baufläche anbieten, kommt auch kein Investor.“

Thomas Klemm (CDU)

Dieter Langkammerer (aSL) indes warb dafür, eine mögliche Gastronomie mitzudenken. „Wir sind nicht gegen eine Grünfläche“, sagte er. Aber wenn jemand eine tolle Idee für eine Gastronomie habe, sollte auch eine Bebauung möglich sein. Bisher gebe es aber keinen Investor, daher sei nur eine Grünfläche geplant, warf Manfred Krämer (SPD) ein. „Die sollten wir aber nicht so imposant gestalten, 30 Prozent der Kosten müssen wir selbst zahlen“, sagte er. „Das ist eine Chance, ein Aufenthaltsgehaichnis zu schaffen“, warb Hans Eckhard Gallo (FDP) für die Begrünung. Sie bringe Licht und Luft in die Stadt, es entstehe eine schöne Sichtachse zum Schinderhannesturm. „Wir sollten keine Bebauung mehr vornehmen, vielleicht mal eine kleine Gastronomie“, sagte er.

Kritisch äußerten sich die Christdemokraten: „Wir müssen gut nachdenken darüber, was wir machen“, sagte Thomas Klemm. Nach dem Landesentwicklungsprogramm LEP IV stehe die Innenentwicklung bei der Schaffung von Wohnraum vor der Außenentwicklung. „Wir haben keine Flächen mehr, die wir noch erschließen könnten, und jetzt produzieren wir eine Baulücke“, sagte Klemm. Daher stelle sich die CDU zumindest eine Teilbebauung der Fläche vor. „Wenn wir keine Baufläche anbieten, kommt auch kein Investor“, ist er sicher. Daher solle sich die Stadt die Möglichkeit eines Baufeldes nicht vertun.

Über die knappe Mehrheit für die Begrünung freute sich der Stadtbürgermeister. „Nun hoffen wir, dass am Ende etwas Schönes dabei rauskommt“, schloss Nikolay den Tagesordnungspunkt.