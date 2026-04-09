Brite macht Sensationsfund Nach 80 Jahren tauchen Briefe eines Kratzenburgers auf Johannes Kirsch 09.04.2026, 17:00 Uhr

i Der Kratzenburger Ortsbürgermeister Björn Seis ist hocherfreut, dass die Kriegsgefangenenpost von Josef Stoffel nun in den Hunsrück gelangte. Johannes Kirsch

England, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg: Ein Hunsrücker – in Kriegsgefangenschaft geraten – schreibt seiner Mutter von elender Arbeit und Heimweh. Gelesen hat die Mutter die Worte nie. Jahrzehnte später kommen die Briefe nun in Kratzenburg an.

Vorsicht ließ Björn Seis walten, als ihn vor Kurzem eine E-Mail eines fremden Absenders erreichte. Der Ortsbürgermeister von Kratzenburger erhielt eine Nachricht eines gewissen Robbie Wilson aus England. „Ich war drauf und dran, die Mail sofort zu löschen“, berichtet Seis, der zunächst einen Spamversuch witterte.







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