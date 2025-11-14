Besonderer Besuch Na sowas: Im Hospiz Simmern steht ein Pferd auf’m Flur! 14.11.2025, 10:00 Uhr

i Eclipse und ihre Besitzerin Alexandra Erbeldinger sind gern gesehene Gäste im Aenne Wimmers Hospiz in Simmern. Da ist die Freude auch bei den Pflegekräften groß. Charlotte Krämer-Schick

Immer wieder besuchen Alexandra Erbeldinger, Tierärztin aus Merxheim, und ihr Miniaturpferd Eclipse das Aenne Wimmers Hospiz in Simmern – zur Freude der Bewohner, der Pflegekräfte und der Angehörigen, die die beiden auch nicht verpassen wollen.

Ganz sanft legt Eclipse ihren Kopf auf den Schoß einer alten Dame. Sie sitzt am Tisch in der Essecke des Aenne Wimmers Hospizes in Simmern. „Ich hab es nicht so mit Tieren, mit Anfassen und so“, sagt sie. Sie habe auch in ihrer Kindheit nie Tiere besessen.







