Mit der Umwandlung des Bopparder Krankenhauses in eine Regioklinik steht die medizinische Versorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis vor großen Herausforderungen. Um diesen entgegenzuwirken, hat sich das MVZ Hunsrück-Mittelrhein etwas Besonderes überlegt.
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Klinikschließungen und immer weniger Ärzte, die sich in hausärztlichen Praxen niederlassen wollen: Mit diesen Entwicklungen haben aktuell vor allem ländliche Regionen zu kämpfen, auch der Rhein-Hunsrück-Kreis. Um die medizinische Versorgung in der Region in Zukunft trotzdem gewährleisten zu können, setzt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Hunsrück-Mittelrhein nun sowohl auf ausländische Ärzte als auch auf Rentner.