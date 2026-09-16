Um Versorgung zu stärken MVZ Hunsrück-Mittelrhein setzt auf ausländische Ärzte Lara Kempf 16.09.2026, 18:00 Uhr

i Axel Strähnz (links) und Tilmann Onckels sind zwei der vier Ärzte, die Teil des neuen MVZ Hunsrück-Mittelrhein sind. Lara Kempf

Mit der Umwandlung des Bopparder Krankenhauses in eine Regioklinik steht die medizinische Versorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis vor großen Herausforderungen. Um diesen entgegenzuwirken, hat sich das MVZ Hunsrück-Mittelrhein etwas Besonderes überlegt.

Klinikschließungen und immer weniger Ärzte, die sich in hausärztlichen Praxen niederlassen wollen: Mit diesen Entwicklungen haben aktuell vor allem ländliche Regionen zu kämpfen, auch der Rhein-Hunsrück-Kreis. Um die medizinische Versorgung in der Region in Zukunft trotzdem gewährleisten zu können, setzt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Hunsrück-Mittelrhein nun sowohl auf ausländische Ärzte als auch auf Rentner.







Artikel teilen

Artikel teilen