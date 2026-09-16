Um Versorgung zu stärken
MVZ Hunsrück-Mittelrhein setzt auf ausländische Ärzte
Axel Strähnz (links) und Tilmann Onckels sind zwei der vier Ärzte, die Teil des neuen MVZ Hunsrück-Mittelrhein sind.
Axel Strähnz (links) und Tilmann Onckels sind zwei der vier Ärzte, die Teil des neuen MVZ Hunsrück-Mittelrhein sind.
Lara Kempf

Mit der Umwandlung des Bopparder Krankenhauses in eine Regioklinik steht die medizinische Versorgung im Rhein-Hunsrück-Kreis vor großen Herausforderungen. Um diesen entgegenzuwirken, hat sich das MVZ Hunsrück-Mittelrhein etwas Besonderes überlegt.

Lesezeit 3 Minuten
Klinikschließungen und immer weniger Ärzte, die sich in hausärztlichen Praxen niederlassen wollen: Mit diesen Entwicklungen haben aktuell vor allem ländliche Regionen zu kämpfen, auch der Rhein-Hunsrück-Kreis. Um die medizinische Versorgung in der Region in Zukunft trotzdem gewährleisten zu können, setzt das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Hunsrück-Mittelrhein nun sowohl auf ausländische Ärzte als auch auf Rentner.
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