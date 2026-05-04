Zusammenstoß mit Linienbus Mutmaßlicher Überholfehler endet tödlich auf der B327 Annalena Bischoff 04.05.2026, 19:00 Uhr

i Zwischen Gödenroth und Kastellaun ist am Donnerstagmorgen, 30. April, ein Auto frontal mit einem Linienbus kollidiert. Winkler TV

Schwerer Unfall zwischen Gödenroth und Kastellaun: Eine Autofahrerin kollidiert frontal mit einem Bus und stirbt noch an der Unfallstelle. Was bislang zur Unfallursache bekannt ist.

Eine 24-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen, 30. April, bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B327 zwischen Gödenroth und Kastellaun ums Leben gekommen. Ihr Wagen war frontal mit einem Linienbus zusammengestoßen. Laut Polizei befanden sich 19 Personen im Bus, sieben wurden leicht verletzt.







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