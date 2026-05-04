Zusammenstoß mit Linienbus
Mutmaßlicher Überholfehler endet tödlich auf der B327
Zwischen Gödenroth und Kastellaun ist am Donnerstagmorgen, 30. April, ein Auto frontal mit einem Linienbus kollidiert.
Zwischen Gödenroth und Kastellaun ist am Donnerstagmorgen, 30. April, ein Auto frontal mit einem Linienbus kollidiert.
Winkler TV

Schwerer Unfall zwischen Gödenroth und Kastellaun: Eine Autofahrerin kollidiert frontal mit einem Bus und stirbt noch an der Unfallstelle. Was bislang zur Unfallursache bekannt ist.

Lesezeit 1 Minute
Eine 24-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen, 30. April, bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B327 zwischen Gödenroth und Kastellaun ums Leben gekommen. Ihr Wagen war frontal mit einem Linienbus zusammengestoßen. Laut Polizei befanden sich 19 Personen im Bus, sieben wurden leicht verletzt.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren