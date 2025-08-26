In Sohren feiern die Mitglieder des Musikvereins derzeit ein Jahrhundert voller Leidenschaft, Zusammenhalt und unvergesslicher Melodien, denn der Verein besteht seit genau 100 Jahren. Drei von vier Jubiläumsveranstaltungen haben bereits stattgefunden, der Höhepunkt erfolgt nun. Grund genug, um zu den Anfängen zurückzublicken.

„Es geschah am 1. Juni 1925, am Abend eines herrlichen Frühlingstages, als sich die Musikfreunde unseres damals rund 900 Seelen zählenden Ortes im Gasthaus Zur Post von Fritz Wickert zusammenfanden. Das Ergebnis der Zusammenkunft war die Gründung der Instrumentalvereinigung Sohren mit 14 Mitgliedern, welche sich der Tragweite und der segensreichen Auswirkung dieses Entschlusses sicherlich bewusst waren“, heißt es fast schon etwas theatralisch in der Festschrift zum 40-jährigen Bestehen, das 1965 gefeiert wurde.

Otto Ströher, Willi Hartmann, Gustav Jost und Jakob Hammen waren Männer der ersten Stunde

Weiter steht dort: „Den Anstoß zur Vereinsgründung hatten dieselben Männer, die schon seit 1913 und früher, aber vor allem in den ersten Jahren nach dem Weltkrieg in loser Gemeinschaft die volkstümliche Blasmusik pflegten: Otto Ströher, Willi Hartmann, Gustav Jost, Jakob Hammen, zu denen sich sofort, um einige Namen zu nennen, Eduard Wichter, Jakob Gauer, Nikolaus Knapp, Adolf Bonn, Ernst Hammen, Georg Hammen, Emil Herber und andere hinzugesellten und für die erfolgreiche Gründung mitverantwortlich zeichneten. Es war eine Geburt in schwerer, geldarmer Zeit, wo die Beschaffung des notwendigen Instrumentariums kaum möglich erschien. Zuschüsse durch Gemeinde oder seitens anderer Stellen waren nicht zu erwarten. Eine Ortssammlung für den Instrumentenkauf brachte ganze 25,30 Mark ein. Der Erlös aus dem Gründungskonzert vom 28. Juni 1925, bei dem der Musikverein Irmenach-Beuren die Musik stellte, betrug einschließlich Verlosung 100,90 Mark. Jedoch, was heute kaum denkbar wäre, wurde damals durch Idealismus und persönliche Opferbereitschaft bewältigt. Jedes Mitglied griff freiwillig in die Tasche und machte in Form von Sonderbeiträgen und später mit Monatsbeiträgen von 3 und 5 Mark den Kauf der Instrumente möglich. Nachdem so die An- und Abzahlungsraten gesichert waren, konnte man die Instrumente im Musikhaus Brand in Traben-Trarbach in Empfang nehmen. Im Ford-Lieferwagen des Vereinskassierers Willi Hartmann erfolgte der denkwürdige Transport, der in Sohren freudigen Herzens vor dem Café Knapp erwartet wurde.“

Letztes Taschengeld für den Dirigenten hergegeben

„Nachdem die Instrumente verteilt waren, begann die Zeit des harten, aber freudigen Musizierens. Dirigent wurde Wilhelm Mager aus Irmenach, der als Militärmusiker die nötige Eignung mitbrachte. Er gab dem Ganzen einen Rahmen, und nach wenigen Monaten konnte man sich in die Öffentlichkeit wagen. „Als Dirigentenvergütung musste jedes Mitglied pro Woche 50 Pfennige zusätzlich entrichten, was für viele oft das letzte Taschengeld bedeutete“ – ist in der Festzuschrift von 1965 vermerkt.

Nachdem die Kapelle bei örtlichen Konzerten und Tanzveranstaltungen die Feuerprobe bestanden hatte, wurde bei der Generalversammlung im Januar 1927 die Umbenennung in Musikverein Sohren beschlossen. Einstimmig wurde zudem der erste Trompeter, Georg Hammen, zum Chorleiter für die Wochenproben ernannt. Ihm wurde einige Jahre später auch die Gesamtleitung des Vereins übertragen.

Heute wird der Musikverein von Marco Geißler geführt. Der Verein zählt knapp 50 aktive Musiker, die von knapp 50 inaktiven, passiven oder fördernden Mitgliedern unterstützt werden. Der Klangkörper ist vielseitig: Trompeten, Klarinetten, Saxofone, Flöten und viele weitere Instrumente sorgen für ein abwechslungsreiches Musikerlebnis. Nach dem erfolgreichen Konzert im April folgt von Freitag, 29., bis Sonntag, 31. August, das große Jubiläumswochenende. Die Bürgerhalle verwandelt sich in einen Ort der Begegnung, des Feierns und der unvergesslichen musikalischen Momente. Kurzum: Die Sohrener bieten ein Fest für alle Sinne. Neben großartiger Musik gibt es gutes Essen, beste Gesellschaft und die Gelegenheit, Teil eines besonderen Jubiläums zu sein.

Das Programm des Jubiläumswochenendes

Am Freitag heißt es ab 19 Uhr vor der Bürgerhalle „Von null auf 100: Vorglühen mit Stil“. Das Trio The Beat Pack spielt Songs von den wilden 50ern bis zu den swingenden 60ern. Der Eintritt ist frei. Am Samstag folgt der musikalische Höhepunkt. Die Blasmusikformation Viera Blech steht ab 19 Uhr in der Halle auf der Bühne. Darüber hinaus liefert die regionale Vorband DeiwelsBlech „teuflisch gute Blasmusik aus dem Hunsrück“. Einlass ist ab 18 Uhr, Tickets im Vorverkauf für 24,50 Euro (Erwachsene) und 10 Euro (Kinder bis 14 Jahre) gibt es unter www.mv-sohren.de oder unter www.ticket-regional.de oder an der Abendkasse. Der Sonntag steht im Zeichen von Gemeinschaft und Familienfreundlichkeit. Das Mittagessen ab circa 12 Uhr wird musikalisch begleitet vom Musikverein Irmenach-Beuren. Danach präsentieren lokale Gruppen Tänze, Kinder können sich auf Hüpfburg, Kinderschminken, Eisverkauf und Instrumenten-Rallye freuen. Bei Kaffee und Kuchen spielt ab 15 Uhr der Musikverein Salmrohr.