Drei Tage Programm im ZaP
Musikverein Emmelshausen feiert 70-jähriges Jubiläum
Der Musikverein Emmelshausen auf der großen Bühne beim 100-jährigen Bestehen des Quartettverein Gondershausen.
Der Musikverein Emmelshausen auf der großen Bühne beim 100-jährigen Bestehen des Quartettverein Gondershausen.
Gerlinde Wolf

70 Jahre Musikverein Emmelshausen – ein Jubiläum, das drei Tage lang die Stadt erfüllt. Konzerte, Feiern und Familienprogramm laden zum Entdecken und Mitfeiern ein.

Lesezeit 1 Minute
Drei Tage Musik, Begegnungen und Feierlaune: Der Musikverein Emmelshausen feiert sein 70-jähriges Bestehen. Nach dem Jubiläumskonzert im Mai steht nun der nächste Höhepunkt an. Von Freitag, 23. Oktober, bis Sonntag, 25. Oktober, wird das Zentrum am Park (ZaP) zum Treffpunkt für Musikfreunde, Feierlustige und Familien.
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