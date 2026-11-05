Zwei Konzerte im Hunsrück
Musikalische Herbstabende in Urbar und Emmelshausen
Der Projektchor „Bademeister“ beim Auftritt zum 70-jährigen Jubiläum des Musikverein Emmelshausen im ZaP.
Der Projektchor „Bademeister“ beim Auftritt zum 70-jährigen Jubiläum des Musikverein Emmelshausen im ZaP.
Jennifer Merkt

Am Samstag treffen zwei konträre Klangwelten im Vorderhunsrück aufeinander: traditionsreiche Blasmusik und kraftvolle Männerstimmen. Das steht bei den Konzerten in Emmelshausen und Urbar auf dem Programm.

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Wer am Samstag, 7. November, noch nichts vorhat, hat gleich doppelten Grund, den Abend musikalisch zu gestalten. In Urbar und Emmelshausen stehen zwei Herbstkonzerte auf dem Programm, die unterschiedlicher kaum sein könnten, aber eines gemeinsam haben: die Leidenschaft für Musik.
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