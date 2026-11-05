Am Samstag treffen zwei konträre Klangwelten im Vorderhunsrück aufeinander: traditionsreiche Blasmusik und kraftvolle Männerstimmen. Das steht bei den Konzerten in Emmelshausen und Urbar auf dem Programm.
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Wer am Samstag, 7. November, noch nichts vorhat, hat gleich doppelten Grund, den Abend musikalisch zu gestalten. In Urbar und Emmelshausen stehen zwei Herbstkonzerte auf dem Programm, die unterschiedlicher kaum sein könnten, aber eines gemeinsam haben: die Leidenschaft für Musik.