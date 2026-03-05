Das finnische Duo Hanna Ryynänen und Joonas Ojajärvi begeisterte in Simmern mit zarten Kantele-Klängen. Ein Rückblick auf ein Konzert gemeinsam mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft.
Lesezeit 1 Minute
Ihr Herz hänge an der Saarijärvi-Kantele, hieß es in der Ankündigung des finnischen Duos mit Hanna Ryynänen und Joonas Ojajärvi. Während die gut 50 Zuhörer das Instrument von Ojajärvi, eine Cittern, noch als zu groß geratene Mandoline identifizieren konnten, mutete Ryynänens Kantele exotisch an, einer Zither ähnlich, aber ohne Griffbrett.