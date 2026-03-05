Finnisches Duo in Simmern Musik aus dem hohen Norden verzaubert Zuhörer in Raum9 Thomas Torkler 05.03.2026, 12:00 Uhr

i Hanna Ryynänen und Joonas Ojajärvi begeisterten in Raum9 mit ungewöhnlichen Klängen, mal meditativ, mal verspielt und gespielt auf nicht alltäglichen Instrumenten. Thomas Torkler

Das finnische Duo Hanna Ryynänen und Joonas Ojajärvi begeisterte in Simmern mit zarten Kantele-Klängen. Ein Rückblick auf ein Konzert gemeinsam mit der Deutsch-Finnischen Gesellschaft.

Ihr Herz hänge an der Saarijärvi-Kantele, hieß es in der Ankündigung des finnischen Duos mit Hanna Ryynänen und Joonas Ojajärvi. Während die gut 50 Zuhörer das Instrument von Ojajärvi, eine Cittern, noch als zu groß geratene Mandoline identifizieren konnten, mutete Ryynänens Kantele exotisch an, einer Zither ähnlich, aber ohne Griffbrett.







Artikel teilen

Artikel teilen