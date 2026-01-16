Kunstpreisträgerin stellt aus Museum Boppard zeigt Malerei von Juliane Gottwald Hilko Röttgers 16.01.2026, 10:00 Uhr

i Die Arbeiten von Juliane Gottwald zeichnen sich durch eine synästhetische Wahrnehmung der Motive aus. Juliane Gottwald

Leuchtende Farben und unkonventionelle Techniken: Bei den Bildern von Juliane Gottwald muss man einfach hingucken. Eine gute Gelegenheit dazu gibt es ab dem 25. Januar im Museum Boppard.

Das Museum Boppard in der Kurfürstlichen Burg lädt ab Sonntag, 25. Januar, zur neuen Ausstellung „Den Augen ein Fest“ mit den Arbeiten der Künstlerin Juliane Gottwald ein. Die Ausstellung zeigt eine Reihe von Gemälden, die auf den ersten Blick an klassische Stillleben erinnern, jedoch mit einer modernen und künstlerisch experimentellen Herangehensweise überraschen.







