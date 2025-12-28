Tourenplan wird effizienter Müllgebühren im Rhein-Hunsrück-Kreis bleiben stabil Andreas Nitsch 28.12.2025, 06:00 Uhr

i Frohe Kunde: Die Müllgebühren im Rhein-Hunsrück-Kreis werden nicht angehoben. Verena Kaspar/RHE

In Zeiten, in denen alles teurer wird, ist dies eine gute Nachricht: Die Müllgebühren im Rhein-Hunsrück-Kreis bleiben stabil. Außerdem wird der Tourenplan zum Beginn des neuen Jahres umgestellt.

Erfreulicherweise bleiben im Rhein-Hunsrück-Kreis die Abfallgebühren auch im Jahr 2026 stabil. Dies teilt Thomas Lorenz, Vorstand Rhein-Hunsrück Entsorgung (RHE), im Gespräch mit unserer Zeitung mit. Diese Nachricht sei, so betont er, ein wichtiges Signal für alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Landkreis.







Artikel teilen

Artikel teilen