In Zeiten, in denen alles teurer wird, ist dies eine gute Nachricht: Die Müllgebühren im Rhein-Hunsrück-Kreis bleiben stabil. Außerdem wird der Tourenplan zum Beginn des neuen Jahres umgestellt.
Erfreulicherweise bleiben im Rhein-Hunsrück-Kreis die Abfallgebühren auch im Jahr 2026 stabil. Dies teilt Thomas Lorenz, Vorstand Rhein-Hunsrück Entsorgung (RHE), im Gespräch mit unserer Zeitung mit. Diese Nachricht sei, so betont er, ein wichtiges Signal für alle Bürgerinnen und Bürger in unserem Landkreis.