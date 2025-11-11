Müll wächst dem Rhein-Hunsrück-Kreis über den Kopf

Die Lage auf dem Altkleidermarkt ist auch im Rhein-Hunsrück-Kreis angespannt. Das Thema Nachhaltigkeit spielt in diesem Zusammenhang eine immer wichtiger werdende Rolle.
Schlittschuhe, Babytöpfchen, Bratpfanne – beim Leeren von Altkleidercontainern im Rhein-Hunsrück-Kreis tauchen regelmäßig Überraschungen auf. Thomas Lorenz (Rhein-Hunsrück Entsorgung) und Thomas Bolling (DRK) können ein Lied davon singen. Seit fast einem Jahr gilt in der gesamten Europäischen Union die Pflicht zur getrennten Sammlung von Textilabfällen.