Mit maximal 50 Stundenkilometern auf dem Sattel ihrer Mokicks sind derzeit acht Fahrer des Mörsdorfer Mofa Clubs unterwegs vom Hunsrück in Richtung Mallorca. Wir haben das Team hinter dem Projekt „Measchdorf Malle 2025“ am Tag der Abfahrt gesprochen.

„Einmal mit dem Mofa durch die Schinkenstraße auf Malle knattern“, das war die verrückte Idee, die Klaus Peter Hoffmann und seine Freunde vom Mörsdorfer Mofa Club schon lange Zeit in ihren Köpfen hatten. An Silvester 2024 kam dieses Thema wieder aufs Tapet und bevor die Sektkorken zum neuen Jahr knallten, schworen sie: „2025 fahren wir nach Mallorca“. An Pfingsten ging es los.

Allerdings nicht mit dem Mofa, das maximal 25 Stundenkilometer fahren darf, sondern mit etwas schnelleren Mokicks, die 50 Kilometer Spitze erreichen dürfen. Hoffmann, Ur-Mörsdorfer, der 32 Jahre bei der Berufsfeuerwehr in Frankfurt tätig war – aber mit seinem Herz seine Heimat nie verlassen hatte – übernahm die Regie für die besondere Tour auf die spanische Ferieninsel. Bisher waren die Mofafreunde immer nur einmal im Jahr, in der Regel an einem langen Wochenende, gemeinsam unterwegs gewesen.

i Klaus Peter Hoffmann ist der Chef der Expedition. Er stellte auch die Route zusammen. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Eine besondere Herausforderung war es, für die motorisierten Zweiräder die entsprechende 1300 Kilometer lange Route herauszufinden. Autobahnen und Schnellstraßen waren tabu. Seitenstraßen, am besten durch schöne Landschaften waren gewünscht. Passagen durch große Städte sollten vermieden werden. Außerdem mussten für die acht Piloten und zwei Frauen in dem Begleitfahrzeug angenehme und zugleich bezahlbare Hotels peripher zur Route gefunden werden.

i Bei kühlen 13 Grad und dunklen Regenwolken ging es auf die 1300 Kilometer lange Abenteuerfahrt. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Mit Google Maps, althergebrachten Autokarten, kombiniert mit Spürsinn und einer gehörigen Portion Menschenverstand stellte Hoffmann die Route zusammen. Die erste Etappe führte vom Hunsrück in den Odenwald nach Amorbach. Durch Bayern und Österreich geht es über die Alpen, vorbei am Gardasee und durch die Lombardei nach Genua. Hier steigen die wackeren Hunsrücker auf eine Mittelmeer-Fähre, schippern nach Barcelona und nach einem Sightseeing-und Erholungstag mit einer weiteren Fähre nach Mallorca. Eine Woche ist für den Transfer verplant. Die Tagesetappen liegen zwischen 150 und 200 Kilometer. Sechs Stunden pro Tag bei Wind und Wetter auf dem harten Mokick Sattel sollten das Maximum sein. Einige der Zweiräder sind gepflegte Oldtimer und über 40 Jahre alt. Alle Motoren haben maximal 50 Kubik und leisten rund 3 PS.

i Benedikt Bitz aus Sosberg gehört auch zu der Truppe. Der Maschinenbauingenieur wird auch im Notfall technische Probleme lösen. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Im Zentrum steht für Hoffman und seine Mitstreiter nicht in erster Linie das Erreichen der Partymeile. „Der Weg ist das Ziel“, ist die Devise. Miteinander unterwegs sein, miteinander Spaß haben, steht bei allen im Mittelpunkt. Die Organisation der nicht alltäglichen Ausflugsfahrt nahm mehrere Monate in Anspruch. Neben der Streckenführung mussten auch viele Details, beispielsweise die Verpflegung während der Etappen, der Nachschub an Ersatzteilen mit den notwendigen Werkzeugen, oder die Versorgung mit nicht überall vorhandenem Öl-Sprit-Gemisch für die Zweitaktmotoren geklärt werden.

i Gepäck, Werkzeug und Ersatzteile werden im Marketenderwagen transportiert. Auf dem Anhänger erfolgt auch der Rücktransport der Mokicks. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Die Rückreise ist für den 22. Juni gebucht. Allerdings nicht mit dem ratternden Mokick, sondern im bequemen Flugzeug geht es zurück nach Deutschland. Die Mokicks werden auf dem Anhänger des Begleitfahrzeugs zurück in den Hunsrück gebracht.