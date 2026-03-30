Eröffnung an Palmsonntag
Mörsdorf: Haus Wunderlay ist Paradies für Generationen
Architekt Mathias Wendling (rechts) übergab Bürgermeister Marcus Kirchhoff einen symbolischen Schlüssel, der den Grundriss des n
Architekt Mathias Wendling (rechts) übergab Bürgermeister Marcus Kirchhoff einen symbolischen Schlüssel, der den Grundriss des neuen Gebäudes widerspiegelt.
Werner Dupuis

Mit Holz aus dem Gemeindewald gezimmert: Nachhaltig und generationenübergreifend – so soll der neue Mörsdorfer Kindergarten „Haus Wunderlay“ sein. Dabei ist er viel mehr als nur eine Kindertagesstätte, sondern ein Ort für Generationen.

Lesezeit 2 Minuten
Kurz vor dem Osterfest hatten die Mörsdorfer bereits allen Grund zum Feiern. Mit Pauken und Trompeten der Kapelle „Hunsrück Echo“ feierten sie am Palmsonntag die Eröffnung ihres neuen Kindergartens „Haus Wunderlay“. Er ist weit mehr als „nur“ eine Kindertagesstätte, sondern wird zukünftig ein generationsübergreifender Begegnungs-und Lernort für Jung und Alte sein, von dem auch die Nachbargemeinden Lahr und Zilshausen profitieren werden.

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