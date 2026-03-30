Mit Holz aus dem Gemeindewald gezimmert: Nachhaltig und generationenübergreifend – so soll der neue Mörsdorfer Kindergarten „Haus Wunderlay“ sein. Dabei ist er viel mehr als nur eine Kindertagesstätte, sondern ein Ort für Generationen.
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Kurz vor dem Osterfest hatten die Mörsdorfer bereits allen Grund zum Feiern. Mit Pauken und Trompeten der Kapelle „Hunsrück Echo“ feierten sie am Palmsonntag die Eröffnung ihres neuen Kindergartens „Haus Wunderlay“. Er ist weit mehr als „nur“ eine Kindertagesstätte, sondern wird zukünftig ein generationsübergreifender Begegnungs-und Lernort für Jung und Alte sein, von dem auch die Nachbargemeinden Lahr und Zilshausen profitieren werden.