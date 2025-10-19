Kinder aus Mörschbach, Rheinböllen, Liebshausen und Kisselbach sind nominiert für den Publikumspreis des bundesweiten Deutschen Ehrenamtspreises. Noch bis zum 26. Oktober kann abgestimmt werden.
Lesezeit 2 Minuten
Die Da Capo Kids hatten bereits Grund zur Freude, als sie ihre Rhythmik-Kiste in Empfang nehmen durften. Darin befinden sich ganz viele Schlag- und Rhythmusinstrumente, wie Triangel, Schellenkranz, Rasseln, Zymbeln und Klanghölzer. Und klar: So richtig Spaß macht es, damit mal nach Herzenslust Krach zu machen.