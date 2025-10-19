Ehrenamtspreis Mörschbacher Kinderchor braucht noch Stimmen Thomas Torkler 19.10.2025, 18:00 Uhr

i Die Da Capo Kids freuen sich mit ihrem Chorleiter Matthäus Huth (links) über die Schlaginstrumente aus der Rhythmik-Kiste, die die Mörschbacher im Rahmen des Jugend-Engagement-Wettbewerbs Rheinland-Pfalz gewonnen haben. Foto: Thomas Torkler Torkler Thomas. Thomas Torkler

Kinder aus Mörschbach, Rheinböllen, Liebshausen und Kisselbach sind nominiert für den Publikumspreis des bundesweiten Deutschen Ehrenamtspreises. Noch bis zum 26. Oktober kann abgestimmt werden.

Die Da Capo Kids hatten bereits Grund zur Freude, als sie ihre Rhythmik-Kiste in Empfang nehmen durften. Darin befinden sich ganz viele Schlag- und Rhythmusinstrumente, wie Triangel, Schellenkranz, Rasseln, Zymbeln und Klanghölzer. Und klar: So richtig Spaß macht es, damit mal nach Herzenslust Krach zu machen.







