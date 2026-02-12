Karneval am Mittelrhein Möhnen erobern Rathaus in Emmelshausen Lara Kempf 12.02.2026, 15:15 Uhr

i Peter Unkel, VG-Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein (links), und Volker Bernd, Stadtbürgermeister von Emmelshausen (rechts) über ließen sich den Schlips ohne jegliche Gegenwehr von den Möhnen abschneiden. Lara Kempf

Rathausschlüssel übergeben und Schlipse abgeschnitten: In Emmelshausen regieren nun die Narren. Beim Ansturm auf die Verwaltung gaben sich Stadtbürgermeister Volker Bernd und VG-Chef Peter Unkel den Möhnen schnell geschlagen.

Pünktlich um 11.11 Uhr war es an Schwerdonnerstag auch im Rathaus der VG Hunsrück-Mittelrhein in Emmelshausen wieder soweit: Dem Regen zum Trotz übernahmen die Narren das Ruder – genauer gesagt die Weiber.Saßen die Frauen des Schwerdonnerstagskomitees um elf Uhr noch in gemütlicher Runde mit Stadtbürgermeister Volker Bernd in seinem Büro zusammen, musste er sich kurz darauf schon vor den Scheren der Möhnen in Acht nehmen.







Artikel teilen

Artikel teilen