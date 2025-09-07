In bundesweit 16 Jugendbauhütten lernen junge Menschen Handwerkstechniken, um Kulturdenkmäler zu bewahren. Auch in Rheinland-Pfalz wird das Projekt nun angesiedelt. Vom Ahrtal soll es sich auf Dauer bis ins Mittelrheintal ausbreiten.

Einen historischen Stuhl restaurieren, ein Fachwerkhaus errichten oder eine alte Parkanlage wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen – all das sind Dinge, die junge Erwachsene beim bundesweiten Projekt „Jugendbauhütten“ lernen. Insgesamt 16 Stück gibt es in ganz Deutschland verteilt. Nun soll auch in Rheinland-Pfalz die erste Einrichtung dieser Art entstehen. Vom Ahrtal aus soll sie sich in wenigen Monaten auch Projekten im Mittelrheintal widmen.

Die Jugendbauhütten sind ein Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) in Zusammenarbeit mit den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten (ijgd). Als Vorbild dienen mittelalterliche Bauhütten, in denen gemeinsam gelebt und gearbeitet wurde. Bei einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) in verschiedenen Einsatzstellen in ganz Deutschland lernen Jugendliche traditionelle Handwerkstechniken und kommen mit unterschiedlichen Berufsfeldern der Denkmalpflege praktisch in Kontakt.

Projekt startet im Ahrtal, soll sich aber bis ins Mittelrheintal ausbreiten

In Rheinland-Pfalz war die DSD bislang insbesondere seit der Flutkatastrophe im Ahrtal mit ihren Fluthilfecamps und dem Mobilen Team Fluthilfe im Einsatz. Eine klassische Jugendbauhütte gab es noch nicht. Das ändert sich nun. Gefördert vom Land entsteht das Projekt nun auch in Rheinland-Pfalz. Dafür waren der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling sowie Bau-, und Finanzministerin Doris Ahnen ins Minoritenkloster nach Oberwesel gekommen. Sie überreichten der DSD für den Aufbau und Betrieb der Jugendbauhütte einen gemeinsamen Förderbescheid. Innen- und Finanzministerium fördern das Projekt in den kommenden fünf Jahren mit einer Summe von insgesamt 650.000 Euro.

Angesiedelt wird die Jugendbauhütte zunächst im Ahrtal, bei der alten Synagoge in Dernau. Für dieses Projekt haben sich bereits fünf Jugendliche gefunden. Insgesamt bietet die Jugendbauhütte aber 22 Plätze für Jugendliche an. Sie werden auf rund zehn verschiedene Projekte im Land aufgeteilt, die sie dann während ihres FSJs betreuen. Diese können beispielsweise im Bereich Archäologie, Restauration oder Gartendenkmalpflege angesiedelt sein.

i Innenminister Michael Ebling (rechts) lässt sich von den Jugendlichen, die bereits an dem Projekt Jugendbauhütte teilnehmen, erklären, was ihre Motivation ist. Lara Kempf

Die Jugendbauhütte soll sich – besonders mit Blick auf die Bundesgartenschau (Buga) 2029 – in den kommenden Monaten aber auch im Mittelrheintal ausbreiten. Deswegen ist die DSD derzeit noch auf der Suche nach geeigneten Projekten, denen sich die Jugendlichen widmen können. Dabei ist die Idealvorstellung, dass die FSJler nicht nur gemeinsam an einem Projekt arbeiten, sondern in dieser Zeit auch zusammen wohnen. Die Wohnungen für die bereits in Dernau gestartete Jugendbauhütte müssen aktuell aber noch fertiggestellt werden.

„Als wir im Ahrtal unterwegs waren und gesehen haben, was die Jugendbauhütten mit ihren Fluthilfecamps dort schaffen, ist uns klar geworden, das Bedarf besteht. Deswegen sehen wir die Jugendbauhütte in Rheinland-Pfalz als hoch sinnvolles Projekt an“, betonte Innenminister Ebling bei der Förderbescheidübergabe in Oberwesel. Dem schließt sich Finanzministerin Ahnen an und ergänzt: „Es ist perspektivisch toll, zu sehen, dass Jugendliche das Projekt auch zur Berufsorientierung nutzen.“

Noch 17 Plätze sind frei

Auch die fünf Jugendlichen, die bereits im Ahrtal tätig sind, waren zum offiziellen Start des Projektes gekommen und berichteten von ihrer Motivation. „Ich wollte eine handwerkliche Ausbildung machen, wusste aber nicht genau was. Um eine Richtung zu finden, sehe ich die Jugendbauhütte als gute Möglichkeit an“, sagte Malina, die für ihr FSJ aus Berlin nach Rheinland-Pfalz gekommen ist. Die anderen Jugendlichen, die ebenfalls bereits für das Projekt gewonnen werden konnten, kommen aus Brandenburg, aber auch aus dem näheren Umland, wie dem Kreis Neuwied.

Da erst fünf Jugendliche an dem Projekt in Rheinland-Pfalz teilnehmen, sind noch 17 Plätze frei. Interessierte Jugendliche können sich unter https://www.denkmalschutz.de/denkmale-erleben/jugendbauhuetten/bewerben.html bewerben. Auch ein Projektleiter der Jugendbauhütte in Rheinland-Pfalz wird noch gesucht.

Projekt Jugendbauhütten

Die Jugendbauhütten sind ein Projekt der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Trägerschaft der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd). Bundesweit gibt es 16 Jugendbauhütten, die jährlich 330 Plätze anbieten. Jugendliche (von 16 bis 26 Jahren) können nach der Schule oder Ausbildung ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Denkmalpflege in den Jugendbauhütten absolvieren. Dort lernen sie unter fachlicher Anleitung traditionelle Handwerkstechniken zur Restaurierung von Baudenkmälern und wie sie diese am Original anwenden können. Verschiedene Seminare zu Stil- und Materialkunde, Forschungs- und Arbeitsmethoden, Grundlagen der Denkmalpflege sowie der Bedeutung des europäischen Kulturerbes ergänzen die praktische Arbeit am Denkmal. Das Projekt soll zum Erhalt der Kulturdenkmäler beitragen sowie die Jugendlichen für eine berufliche Perspektive in der Denkmalpflege begeistern. Bis jetzt haben rund 6000 Jugendliche ihr FSJ in der Denkmalpflege in den Jugendbauhütten absolviert.