Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Mittelrheinischer Weinfrühling – Geht das auch alleine?
Ob mit Freunden, Kollegen, Familie oder Nachbarn, der Mittelrheinische Weinfrühling inmitten der Weinberge des Bopparder Hamms w
Ob mit Freunden, Kollegen, Familie oder Nachbarn, der Mittelrheinische Weinfrühling inmitten der Weinberge des Bopparder Hamms war auch 2026 ein Erfolg.
Annalena Bischoff

Tausende Besucher, volle Wege und beste Stimmung – so war der Mittelrheinische Weinfrühling 2026. Unsere Kolumnistin war alleine zwischen Rhein und Reben unterwegs – und stellt sich die Frage: Passt das zu einem Fest, das von Gemeinschaft lebt?

Lesezeit 1 Minute
Wein, Wandern und Wonne in der Sonne – so sah der letzte Aprilsonntag nicht nur für die rund 12.000 Besucher des Mittelrheinischen Weinfrühlings aus. Auch ich hatte in diesem Jahr tatsächlich die Ehre, die Veranstaltung zu besuchen und darüber zu schreiben.

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