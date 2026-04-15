Verzögerung bei der Planung Mittelrheinbrücke: SPD Rhein-Hunsrück ist besorgt Hilko Röttgers 15.04.2026, 10:00 Uhr

Die Planungen für den Bau der Mittelrheinbrücke könnten bis zu zwei Jahre länger dauern. Das ruft nun die SPD-Kreistagsfraktion Rhein-Hunsrück auf den Plan. Die Genossen sind besorgt – und richten einen deutlichen Appell an die neue Landesregierung.

Um bis zu zwei Jahre könnten sich die Planungen zum Bau der Mittelrheinbrücke verzögern. Grund sind zusätzliche Prüfungen des Landesbetriebs Mobilität (LBM): Die Behörde muss drei alternative Varianten untersuchen, da die ursprünglich vorgesehene Rheinquerung ein sogenanntes FFH-Gebiet berührt, also ein wichtiges Naturschutzgebiet.







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