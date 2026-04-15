Verzögerung bei der Planung
Mittelrheinbrücke: SPD Rhein-Hunsrück ist besorgt

Die Planungen für den Bau der Mittelrheinbrücke könnten bis zu zwei Jahre länger dauern. Das ruft nun die SPD-Kreistagsfraktion Rhein-Hunsrück auf den Plan. Die Genossen sind besorgt – und richten einen deutlichen Appell an die neue Landesregierung.

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Um bis zu zwei Jahre könnten sich die Planungen zum Bau der Mittelrheinbrücke verzögern. Grund sind zusätzliche Prüfungen des Landesbetriebs Mobilität (LBM): Die Behörde muss drei alternative Varianten untersuchen, da die ursprünglich vorgesehene Rheinquerung ein sogenanntes FFH-Gebiet berührt, also ein wichtiges Naturschutzgebiet.

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