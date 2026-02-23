Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Mittelrheinbrücke hat es in den Wahl-O-Mat geschafft Philipp Lauer 23.02.2026, 07:00 Uhr

i An dieser Stelle ist der Bau der Mittelrheinbrücke geplant. Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Welche Themen aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis spielen eine Rolle bei der Landtagswahl? Natürlich auch die Mittelrheinbrücke. Die geplante Querung zwischen Fellen und Wellmich (St. Goar und St. Goarshausen) hat es sogar in den Wahl-O-Mat geschafft:

In einem Monat wissen wir mehr darüber, wer die Geschicke des Landes Rheinland-Pfalz künftig lenken könnte. Denn dann ist sie auch schon gehalten, die zweite der Landtagswahlen in diesem „Superwahljahr“. Für die Kandidaten und ihre Unterstützer dürfte es bis dahin vor allem noch superspannend, aber sicher auch superanstrengend werden.







