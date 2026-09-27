100-jähriges Jubiläum
Mittelrhein Weinfest: Boppard krönt neue Weinmajestäten
Rebekka Perll ist die neue Weinkönigin in Boppard. An ihrer Seite steht der neue Bacchus, David Abel.
Rebekka Perll ist die neue Weinkönigin in Boppard. An ihrer Seite steht der neue Bacchus, David Abel.
Marie Pörsch

Bunte Schärpen, über 60 Weinhoheiten und ein großer Festzug: Beim Jubiläumsweinfest herrschte in Boppard beste Feststimmung. Ein Highlight: Weinkönigin Viktoria Perll verabschiedete sich und überreichte das Zepter an eine ganz besondere Person.

Lesezeit 3 Minuten
An diesem Wochenende stand Boppard ganz im Sinne des Weins, der Tradition und der Gemeinschaft. Das 100-jährige Jubiläum des Bopparder Mittelrhein Weinfestes lockte viele Besucher, Weinliebhaber, aber auch Weinhoheiten und -majestäten aus der Umgebung an, denn sie alle wollten nicht nur guten Wein probieren, sondern auch bei der Verabschiedung der Weinkönigin Viktoria und der Inthronisierung der neuen Weinhoheiten dabei sein.
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