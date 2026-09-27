Bunte Schärpen, über 60 Weinhoheiten und ein großer Festzug: Beim Jubiläumsweinfest herrschte in Boppard beste Feststimmung. Ein Highlight: Weinkönigin Viktoria Perll verabschiedete sich und überreichte das Zepter an eine ganz besondere Person.
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An diesem Wochenende stand Boppard ganz im Sinne des Weins, der Tradition und der Gemeinschaft. Das 100-jährige Jubiläum des Bopparder Mittelrhein Weinfestes lockte viele Besucher, Weinliebhaber, aber auch Weinhoheiten und -majestäten aus der Umgebung an, denn sie alle wollten nicht nur guten Wein probieren, sondern auch bei der Verabschiedung der Weinkönigin Viktoria und der Inthronisierung der neuen Weinhoheiten dabei sein.